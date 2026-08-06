Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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Index-Performance im Blick 06.08.2026 12:26:45

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Donnerstagmittag fester

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Donnerstagmittag fester

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,70 Prozent fester bei 8 729,63 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,527 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,598 Prozent fester bei 8 721,14 Punkten in den Handel, nach 8 669,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 742,21 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 715,84 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,90 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 479,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 299,42 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, stand der CAC 40 bei 7 635,03 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,52 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 742,21 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 83 153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 238,569 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,51 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 213,45 0,68% Airbus SE
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 19,57 -0,76% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 480,35 -0,22% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Renault S.A. 28,71 1,09% Renault S.A.
Stellantis 4,78 -0,99% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 714,93 0,17%

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