Euronext-Handel im Blick 30.01.2026 12:27:05

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittag mit Zuschlägen

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittag mit Zuschlägen

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Paris optimistisch.

Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,39 Prozent stärker bei 8 102,91 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,428 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 8 070,86 Punkte an der Kurstafel, nach 8 071,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8 070,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 113,59 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,340 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 30.12.2025, stand der CAC 40 noch bei 8 168,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 157,29 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, stand der CAC 40 bei 7 941,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,13 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 996,59 Punkte.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 50 066 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 269,441 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,02 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 192,12 -1,62% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 546,60 -0,40% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 54,56 1,56% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 8,31 1,10% Stellantis
Worldline SA 1,44 0,49% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 126,53 0,68%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

