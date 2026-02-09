Stellantis Aktie
Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Montagnachmittag fester
Der CAC 40 erhöht sich im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,17 Prozent auf 8 288,01 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,475 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,254 Prozent auf 8 294,83 Punkte an der Kurstafel, nach 8 273,84 Punkten am Vortag.
Bei 8 312,64 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 258,75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 8 362,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, mit 7 950,18 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 973,03 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,13 Prozent aufwärts. 8 396,72 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 996,59 Zähler.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1 027 201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 266,165 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien
Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Analysen zu Stellantis
|13:42
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09:18
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:07
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
