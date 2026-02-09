Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

Kursverlauf 09.02.2026 15:59:27

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Montagnachmittag fester

Der CAC 40 zeigt sich am Nachmittag wenig bewegt.

Der CAC 40 erhöht sich im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,17 Prozent auf 8 288,01 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,475 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,254 Prozent auf 8 294,83 Punkte an der Kurstafel, nach 8 273,84 Punkten am Vortag.

Bei 8 312,64 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 258,75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 8 362,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, mit 7 950,18 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 973,03 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,13 Prozent aufwärts. 8 396,72 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 996,59 Zähler.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1 027 201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 266,165 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Analysen zu Stellantis

13:42 Stellantis Kaufen DZ BANK
09:18 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
08:19 Stellantis Buy UBS AG
08:07 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
07:10 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 192,02 0,27% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 536,20 -0,02% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 52,90 1,38% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,19 0,70% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 310,63 0,44%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich höher. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

