Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance
|
21.01.2026 15:59:10
Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Gewinnen
Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,04 Prozent auf 8 065,82 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,453 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,146 Prozent auf 8 050,77 Punkte an der Kurstafel, nach 8 062,58 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 014,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 082,68 Einheiten.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,735 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, mit 8 151,38 Punkten bewertet. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, bei 8 258,86 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 21.01.2025, den Stand von 7 770,95 Punkten.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 1,58 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 139 736 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 287,686 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,93 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
