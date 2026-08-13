Gute Stimmung in Paris: CAC 40-Anleger greifen zum Start zu

Der CAC 40 bleibt auch am Donnerstag im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,23 Prozent stärker bei 8 695,20 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,543 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,318 Prozent stärker bei 8 702,54 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 674,94 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 689,41 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 703,54 Zähler.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 0,176 Prozent nach. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 8 364,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 007,97 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 804,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,10 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 18 524 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 235,519 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,60 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at