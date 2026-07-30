Gute Stimmung in Paris: CAC 40 beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Machte sich der CAC 40 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,63 Prozent stärker bei 8 461,40 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,478 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,024 Prozent auf 8 410,33 Punkte an der Kurstafel, nach 8 408,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 461,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 409,89 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,221 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 8 403,99 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 30.04.2026, bei 8 114,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 861,96 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3,25 Prozent zu. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 160 669 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 231,338 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at