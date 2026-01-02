Gute Stimmung in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Handelsende im Plus

Zum Handelsschluss notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,56 Prozent stärker bei 8 195,21 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,466 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,273 Prozent auf 8 127,27 Punkte an der Kurstafel, nach 8 149,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 221,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 113,34 Zählern.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 0,832 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 074,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.10.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 056,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 393,76 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 302 290 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 318,389 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

In diesem Jahr hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

