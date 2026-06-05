Gute Stimmung in Paris: CAC 40 klettert nachmittags

Der CAC 40 erhöht sich im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,03 Prozent auf 8 246,81 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,388 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,253 Prozent fester bei 8 265,13 Punkten, nach 8 244,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 296,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 236,79 Punkten verzeichnete.

CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der CAC 40 bereits um 0,925 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 062,31 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 05.03.2026, bei 8 045,80 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2025, einen Stand von 7 790,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,630 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 143 828 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 227,897 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at