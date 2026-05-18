Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40 im Blick
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18.05.2026 17:59:22
Gute Stimmung in Paris: CAC 40 letztendlich mit Zuschlägen
Am Montag ging es im CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 0,44 Prozent auf 7 987,49 Punkte nach oben. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,329 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,15 Prozent auf 7 861,32 Punkte an der Kurstafel, nach 7 952,55 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 009,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 854,28 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Stand von 8 425,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 429,03 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, stand der CAC 40 bei 7 886,69 Punkten.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,53 Prozent zurück. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 257 858 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 225,301 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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