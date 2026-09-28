Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Performance im Fokus
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28.09.2026 17:58:53
Gute Stimmung in Paris: CAC 40 letztendlich stärker
Der CAC 40 ging nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 8 078,48 Punkten aus dem Montagshandel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,415 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,410 Prozent auf 8 110,92 Punkte an der Kurstafel, nach 8 077,80 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 071,59 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 137,42 Zähler.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 28.08.2026, den Wert von 8 401,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, stand der CAC 40 bei 8 384,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 870,68 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,42 Prozent nach unten. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 421 071 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 202,858 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,34 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent bei der Renault-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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