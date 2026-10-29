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CAC 40 im Fokus 29.10.2026 12:26:58

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 liegt mittags im Plus

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 liegt mittags im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Paris heute.

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,95 Prozent fester bei 7 961,62 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,370 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,570 Prozent auf 7 931,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7 886,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7 976,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 923,22 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 1,86 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 29.09.2026, den Stand von 8 035,87 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 8 408,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, stand der CAC 40 bei 8 200,88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 2,85 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 101 078 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 225,346 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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