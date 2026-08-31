Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
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31.08.2026 09:28:51
Gute Stimmung in Paris: CAC 40 startet mit Gewinnen
Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,20 Prozent auf 8 418,24 Punkte zu. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,534 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,042 Prozent fester bei 8 404,73 Punkten, nach 8 401,18 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 403,85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 423,28 Zählern.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der CAC 40 wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Stand von 8 509,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 183,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 703,90 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,72 Prozent nach oben. Bei 8 755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 27 076 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 225,361 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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