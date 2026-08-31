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Kursverlauf 31.08.2026 09:28:51

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 startet mit Gewinnen

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 startet mit Gewinnen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den CAC 40 auch am ersten Tag der Woche aufwärts.

Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,20 Prozent auf 8 418,24 Punkte zu. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,534 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,042 Prozent fester bei 8 404,73 Punkten, nach 8 401,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 403,85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 423,28 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der CAC 40 wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Stand von 8 509,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 183,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 703,90 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,72 Prozent nach oben. Bei 8 755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 27 076 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 225,361 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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