Gute Stimmung in Paris: CAC 40 steigt zum Start

Machte sich der CAC 40 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Freitag an seine positive Performance an.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,29 Prozent fester bei 8 109,29 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,437 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,183 Prozent auf 8 100,53 Punkte an der Kurstafel, nach 8 085,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 095,23 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 109,29 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,128 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 12.11.2025, den Stand von 8 241,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 825,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 420,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,68 Prozent nach oben. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 314,23 Punkten. 6 763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 11 473 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 305,456 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,74 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at