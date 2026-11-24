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24.11.2026 09:28:29
Gute Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Zuschläge
Um 09:12 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,32 Prozent höher bei 8 070,95 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,375 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,213 Prozent auf 8 062,01 Punkte an der Kurstafel, nach 8 044,84 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 8 059,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 074,26 Punkten lag.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7 782,82 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 453,01 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 959,67 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,52 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 231,384 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der CAC 40-Titel
Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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