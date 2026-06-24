Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit Zuschlägen

Am Mittwoch ging es im CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss um 0,54 Prozent auf 8 385,49 Punkte nach oben. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,461 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,156 Prozent höher bei 8 353,68 Punkten in den Handel, nach 8 340,71 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 395,88 Punkte, das Tagestief hingegen 8 334,77 Zähler.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,576 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 8 115,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, lag der CAC 40 noch bei 7 743,92 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 24.06.2025, einen Stand von 7 615,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,32 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1 487 344 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,581 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Im CAC 40 präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at