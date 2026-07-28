Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 28.07.2026 09:28:51

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Start auf grünem Terrain

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Start auf grünem Terrain

So bewegt sich der CAC 40 am Dienstag.

Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,41 Prozent auf 8 440,53 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,448 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,488 Prozent auf 8 447,09 Punkte an der Kurstafel, nach 8 406,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 438,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 472,81 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 384,87 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 8 104,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wurde der CAC 40 auf 7 800,88 Punkte taxiert.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,99 Prozent zu Buche. Bei 8 642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 79 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 227,882 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten