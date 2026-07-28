Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Start auf grünem Terrain

So bewegt sich der CAC 40 am Dienstag.

Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,41 Prozent auf 8 440,53 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,448 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,488 Prozent auf 8 447,09 Punkte an der Kurstafel, nach 8 406,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 438,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 472,81 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 384,87 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 8 104,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wurde der CAC 40 auf 7 800,88 Punkte taxiert.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,99 Prozent zu Buche. Bei 8 642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 79 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 227,882 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at