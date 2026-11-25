Der CAC 40 bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Am Mittwoch steht der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,70 Prozent im Plus bei 8 097,13 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,410 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,680 Prozent höher bei 8 095,13 Punkten, nach 8 040,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 097,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 090,10 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 7 782,82 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 8 439,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, stand der CAC 40 bei 8 025,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,20 Prozent abwärts. Bei 8 755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 11 569 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,112 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at