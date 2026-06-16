Gute Stimmung in Paris: So steht der CAC 40 am Nachmittag

Am Dienstag tendiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,70 Prozent stärker bei 8 442,84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,467 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,271 Prozent auf 8 406,74 Punkte an der Kurstafel, nach 8 384,01 Punkten am Vortag.

Bei 8 401,59 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 457,06 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Wert von 7 952,55 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7 935,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, wurde der CAC 40 mit 7 742,24 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,02 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern registriert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 140 752 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 252,499 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet mit 4,19 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at