Gute Stimmung in Paris: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im CAC 40
Um 09:12 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,01 Prozent nach oben auf 8 313,55 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,532 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,104 Prozent auf 8 304,46 Punkte an der Kurstafel, nach 8 313,12 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 299,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 8 313,64 Einheiten.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,346 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 106,16 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 8 188,59 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, bei 7 634,74 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 1,44 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 8 113,34 Punkten verzeichnet.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 14 560 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 314,885 Mrd. Euro.
CAC 40-Fundamentaldaten
Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
