EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|ATX-Performance im Blick
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24.09.2026 12:26:57
Gute Stimmung in Wien: Anleger lassen ATX mittags steigen
Um 12:09 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,34 Prozent auf 6 931,46 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 195,425 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 6 908,28 Punkten, nach 6 908,28 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 937,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 859,32 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,99 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 24.08.2026, mit 6 617,52 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 462,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 635,11 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 29,52 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 018,45 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 2,38 Prozent auf 46,50 EUR), Österreichische Post (+ 1,94 Prozent auf 31,45 EUR), Palfinger (+ 1,67 Prozent auf 30,50 EUR), Vienna Insurance (+ 1,46 Prozent auf 69,50 EUR) und EVN (+ 1,42 Prozent auf 28,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-4,29 Prozent auf 196,20 EUR), Wienerberger (-1,08 Prozent auf 17,46 EUR), Raiffeisen (-0,93 Prozent auf 63,65 EUR), Lenzing (-0,24 Prozent auf 21,15 EUR) und DO (-0,21 Prozent auf 187,00 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 64 256 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 46,925 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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