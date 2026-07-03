Gute Stimmung in Wien: ATX am Mittag stärker

Am Freitag tendiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,57 Prozent fester bei 6 534,26 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 177,382 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 6 497,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 497,14 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 496,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6 552,88 Einheiten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 1,97 Prozent zu. Der ATX wurde vor einem Monat, am 03.06.2026, mit 6 096,17 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 457,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wies der ATX einen Stand von 4 431,89 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 22,10 Prozent zu Buche. Bei 6 599,69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Palfinger (+ 4,60 Prozent auf 32,95 EUR), voestalpine (+ 4,43 Prozent auf 43,42 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,90 Prozent auf 197,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,14 Prozent auf 29,55 EUR) und PORR (+ 2,18 Prozent auf 44,55 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen CA Immobilien (-2,08 Prozent auf 23,55 EUR), DO (-1,79 Prozent auf 220,00 EUR), Österreichische Post (-1,25 Prozent auf 31,70 EUR), BAWAG (-1,11 Prozent auf 177,80 EUR) und Erste Group Bank (-0,42 Prozent auf 118,20 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 76 980 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,900 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at