AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|ATX im Fokus
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03.07.2026 12:27:14
Gute Stimmung in Wien: ATX am Mittag stärker
Am Freitag tendiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,57 Prozent fester bei 6 534,26 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 177,382 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 6 497,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 497,14 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 496,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6 552,88 Einheiten.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 1,97 Prozent zu. Der ATX wurde vor einem Monat, am 03.06.2026, mit 6 096,17 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 457,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wies der ATX einen Stand von 4 431,89 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 22,10 Prozent zu Buche. Bei 6 599,69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Palfinger (+ 4,60 Prozent auf 32,95 EUR), voestalpine (+ 4,43 Prozent auf 43,42 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,90 Prozent auf 197,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,14 Prozent auf 29,55 EUR) und PORR (+ 2,18 Prozent auf 44,55 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen CA Immobilien (-2,08 Prozent auf 23,55 EUR), DO (-1,79 Prozent auf 220,00 EUR), Österreichische Post (-1,25 Prozent auf 31,70 EUR), BAWAG (-1,11 Prozent auf 177,80 EUR) und Erste Group Bank (-0,42 Prozent auf 118,20 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 76 980 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,900 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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