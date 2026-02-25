Gute Stimmung in Wien: ATX am Nachmittag stärker

Am Mittwoch tendiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,76 Prozent fester bei 5 752,29 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 167,802 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,111 Prozent auf 5 715,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 708,73 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 714,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 766,59 Einheiten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,931 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Stand von 5 519,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, wies der ATX 4 948,14 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wies der ATX einen Stand von 4 108,52 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,48 Prozent zu Buche. Bei 5 856,94 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 314,88 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 5,67 Prozent auf 37,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,84 Prozent auf 42,14 EUR), DO (+ 1,62 Prozent auf 219,00 EUR), BAWAG (+ 1,45 Prozent auf 132,80 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,36 Prozent auf 104,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-5,43 Prozent auf 52,20 EUR), CPI Europe (-0,99 Prozent auf 15,98 EUR), CA Immobilien (-0,31 Prozent auf 25,86 EUR), UNIQA Insurance (-0,24 Prozent auf 16,54 EUR) und EVN (-0,17 Prozent auf 29,35 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 164 902 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,632 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

2026 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

