ATX
|
5 404,63
|
136,05
|
2,58 %
|ATX-Entwicklung
|
25.03.2026 15:59:05
Gute Stimmung in Wien: ATX-Anleger greifen nachmittags zu
Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 2,58 Prozent aufwärts auf 5 404,66 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 153,302 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,024 Prozent fester bei 5 269,85 Punkten in den Handel, nach 5 268,58 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 417,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 268,84 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 4,27 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, stand der ATX noch bei 5 766,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 5 247,21 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.03.2025, den Stand von 4 270,37 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,989 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 5 856,94 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 10,57 Prozent auf 54,90 EUR), Lenzing (+ 5,38 Prozent auf 24,50 EUR), Andritz (+ 3,86 Prozent auf 63,30 EUR), Vienna Insurance (+ 3,82 Prozent auf 62,50 EUR) und UNIQA Insurance (+ 3,69 Prozent auf 15,18 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Verbund (+ 0,31 Prozent auf 64,55 EUR), DO (+ 0,59 Prozent auf 171,00 EUR), Palfinger (+ 1,17 Prozent auf 34,50 EUR), EVN (+ 1,30 Prozent auf 27,35 EUR) und OMV (+ 1,33 Prozent auf 60,80 EUR).
Die teuersten ATX-Unternehmen
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 255 676 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 35,267 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,58 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 404,63
|2,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.