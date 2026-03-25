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ATX-Entwicklung 25.03.2026 15:59:05

Gute Stimmung in Wien: ATX-Anleger greifen nachmittags zu

Gute Stimmung in Wien: ATX-Anleger greifen nachmittags zu

Der ATX gewinnt am dritten Tag der Woche an Fahrt.

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 2,58 Prozent aufwärts auf 5 404,66 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 153,302 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,024 Prozent fester bei 5 269,85 Punkten in den Handel, nach 5 268,58 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 417,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 268,84 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 4,27 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, stand der ATX noch bei 5 766,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 5 247,21 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.03.2025, den Stand von 4 270,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,989 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 5 856,94 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 10,57 Prozent auf 54,90 EUR), Lenzing (+ 5,38 Prozent auf 24,50 EUR), Andritz (+ 3,86 Prozent auf 63,30 EUR), Vienna Insurance (+ 3,82 Prozent auf 62,50 EUR) und UNIQA Insurance (+ 3,69 Prozent auf 15,18 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Verbund (+ 0,31 Prozent auf 64,55 EUR), DO (+ 0,59 Prozent auf 171,00 EUR), Palfinger (+ 1,17 Prozent auf 34,50 EUR), EVN (+ 1,30 Prozent auf 27,35 EUR) und OMV (+ 1,33 Prozent auf 60,80 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 255 676 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 35,267 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,58 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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