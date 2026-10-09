Gute Stimmung in Wien: ATX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone

Der ATX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Freitagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Freitag bewegt sich der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,50 Prozent höher bei 6 593,66 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 187,173 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6 560,57 Punkten, nach 6 560,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6 619,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 560,57 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 1,85 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 6 859,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6 456,83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 731,83 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 23,21 Prozent. Bei 7 043,27 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 4,44 Prozent auf 44,24 EUR), Wienerberger (+ 1,82 Prozent auf 15,63 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,68 Prozent auf 66,60 EUR), Erste Group Bank (+ 1,47 Prozent auf 110,30 EUR) und Palfinger (+ 1,33 Prozent auf 26,75 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen OMV (-2,36 Prozent auf 72,35 EUR), AT S (AT&S) (-1,58 Prozent auf 218,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,12 Prozent auf 16,74 EUR), DO (+ 0,31 Prozent auf 193,60 EUR) und BAWAG (+ 0,60 Prozent auf 168,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 42 950 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,963 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at