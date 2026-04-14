Gute Stimmung in Wien: ATX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX auch heute aufwärts.

Der ATX erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,63 Prozent auf 5 834,42 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 168,604 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,095 Prozent auf 5 803,23 Punkte an der Kurstafel, nach 5 797,75 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 802,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 844,76 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 5 263,07 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bei 5 431,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, lag der ATX-Kurs bei 3 839,66 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,02 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 4,52 Prozent auf 69,30 EUR), Lenzing (+ 2,26 Prozent auf 24,85 EUR), voestalpine (+ 2,14 Prozent auf 43,02 EUR), Andritz (+ 1,80 Prozent auf 67,80 EUR) und Österreichische Post (+ 1,47 Prozent auf 34,60 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Raiffeisen (-1,87 Prozent auf 44,14 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,67 Prozent auf 36,90 EUR), OMV (-0,51 Prozent auf 59,10 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 29,05 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 66,60 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 20 868 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,317 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at