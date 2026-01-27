Gute Stimmung in Wien: ATX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Wien am zweiten Tag der Woche.

Um 09:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,63 Prozent stärker bei 5 560,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 160,495 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 5 525,07 Punkte an der Kurstafel, nach 5 525,07 Punkten am Vortag.

Bei 5 561,89 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 525,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der ATX-Kurs bei 5 247,21 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.10.2025, den Wert von 4 682,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, wies der ATX einen Wert von 3 823,39 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,89 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 5 561,89 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 314,88 Punkte.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell BAWAG (+ 1,98 Prozent auf 139,40 EUR), Raiffeisen (+ 1,36 Prozent auf 40,14 EUR), Erste Group Bank (+ 1,02 Prozent auf 109,20 EUR), PORR (+ 0,74 Prozent auf 34,00 EUR) und STRABAG SE (+ 0,62 Prozent auf 81,10 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil EVN (-0,88 Prozent auf 28,15 EUR), CPI Europe (-0,83 Prozent auf 15,59 EUR), Lenzing (-0,75 Prozent auf 26,30 EUR), voestalpine (-0,55 Prozent auf 39,98 EUR) und AT S (AT&S) (-0,25 Prozent auf 40,40 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 24 760 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 41,865 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 6,01 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

