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27.04.2026 15:58:25
Gute Stimmung in Wien: ATX-Börsianer greifen zu
Um 15:40 Uhr legt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,38 Prozent auf 5 775,43 Punkte zu. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 165,140 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,020 Prozent auf 5 754,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5 753,83 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 796,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 754,99 Punkten.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Der ATX stand noch vor einem Monat, am 27.03.2026, bei 5 270,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, wies der ATX einen Stand von 5 619,76 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 4 061,59 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,92 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 972,19 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Wienerberger (+ 2,05 Prozent auf 24,94 EUR), BAWAG (+ 1,80 Prozent auf 147,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,08 Prozent auf 37,30 EUR), EVN (+ 0,88 Prozent auf 28,60 EUR) und Verbund (+ 0,77 Prozent auf 65,70 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-4,10 Prozent auf 93,50 EUR), Palfinger (-1,34 Prozent auf 36,70 EUR), STRABAG SE (-1,27 Prozent auf 85,80 EUR), Lenzing (-1,07 Prozent auf 23,15 EUR) und DO (-0,23 Prozent auf 172,60 EUR).
Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 146 757 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 38,743 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick
In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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