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Wiener Börse-Handel im Fokus 05.11.2026 09:28:58

Gute Stimmung in Wien: ATX-Börsianer greifen zum Start zu

Gute Stimmung in Wien: ATX-Börsianer greifen zum Start zu

Der ATX setzt seinen Aufwärtstrend auch aktuell fort und verbucht erneut Gewinne.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,13 Prozent höher bei 6 526,94 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 184,980 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 6 518,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6 518,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 484,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 543,92 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,67 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Wert von 6 746,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6 703,90 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Stand von 4 784,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 21,96 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Wienerberger (+ 4,65 Prozent auf 18,22 EUR), Palfinger (+ 2,74 Prozent auf 28,10 EUR), DO (+ 2,57) Prozent auf 219,50 EUR), CA Immobilien (+ 2,10 Prozent auf 21,85 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,80 Prozent auf 112,90 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-9,80 Prozent auf 117,80 EUR), OMV (-2,14 Prozent auf 70,85 EUR), Verbund (-1,01 Prozent auf 68,70 EUR), Lenzing (-0,87 Prozent auf 11,38 EUR) und EVN (-0,16 Prozent auf 30,30 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 80 905 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 41,642 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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