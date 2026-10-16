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ATX im Fokus 16.10.2026 12:26:50

Gute Stimmung in Wien: ATX in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Wien: ATX in der Gewinnzone

Der ATX verzeichnet heute Kursgewinne.

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,53 Prozent fester bei 6 542,95 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 188,529 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6 508,55 Punkte an der Kurstafel, nach 6 508,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 563,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 508,55 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,033 Prozent zurück. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 6 810,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6 459,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 675,21 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22,26 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Palfinger (+ 4,17 Prozent auf 27,50 EUR), Wienerberger (+ 2,21 Prozent auf 16,20 EUR), voestalpine (+ 1,93 Prozent auf 45,36 EUR), EVN (+ 1,88 Prozent auf 29,75 EUR) und PORR (+ 1,79 Prozent auf 31,20 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil UNIQA Insurance (-0,58 Prozent auf 17,12 EUR), Vienna Insurance (-0,58 Prozent auf 68,80 EUR), Erste Group Bank (-0,27 Prozent auf 109,00 EUR), CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 21,00 EUR) und BAWAG (+ 0,00 Prozent auf 165,90 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 122 016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43,235 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,16 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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