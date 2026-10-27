Gute Stimmung in Wien: ATX in Grün

Um 15:41 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 2,15 Prozent stärker bei 6 405,20 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 180,990 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,013 Prozent stärker bei 6 271,08 Punkten, nach 6 270,26 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6 407,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 261,47 Punkten lag.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 6 943,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, notierte der ATX bei 6 354,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 682,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 19,68 Prozent aufwärts. 7 043,27 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 9,78 Prozent auf 152,60 EUR), Raiffeisen (+ 5,19 Prozent auf 56,70 EUR), STRABAG SE (+ 4,77 Prozent auf 101,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,07 Prozent auf 17,38 EUR) und Andritz (+ 3,36 Prozent auf 80,00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Lenzing (-4,51 Prozent auf 9,95 EUR), OMV (-2,54 Prozent auf 72,85 EUR), CA Immobilien (-0,93 Prozent auf 21,40 EUR), DO (+ 0,51 Prozent auf 197,00 EUR) und Palfinger (+ 0,57 Prozent auf 26,65 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 448 651 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,438 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at