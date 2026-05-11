Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|ATX-Kursentwicklung
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11.05.2026 15:59:07
Gute Stimmung in Wien: ATX klettert
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,76 Prozent fester bei 5 928,31 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 166,914 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,053 Prozent stärker bei 5 886,74 Punkten in den Handel, nach 5 883,65 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 882,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 940,61 Punkten verzeichnete.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Wert von 5 813,68 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, bei 5 807,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 310,65 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,77 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 3,41 Prozent auf 47,34 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,84 Prozent auf 34,45 EUR), Vienna Insurance (+ 1,79 Prozent auf 68,20 EUR), Lenzing (+ 1,69 Prozent auf 24,00 EUR) und CA Immobilien (+ 1,41 Prozent auf 25,20 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Palfinger (-1,54 Prozent auf 35,10 EUR), Wienerberger (-0,63 Prozent auf 25,14 EUR), Andritz (-0,13 Prozent auf 74,80 EUR), voestalpine (+ 0,00 Prozent auf 45,10 EUR) und PORR (+ 0,00 Prozent auf 39,20 EUR).
Die teuersten ATX-Unternehmen
Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 187 839 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 38,394 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,80 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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