Gute Stimmung in Wien: ATX legt schlussendlich zu

Zum Handelsende ging es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,68 Prozent nach oben auf 6 792,23 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 189,566 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,001 Prozent auf 6 745,96 Punkte an der Kurstafel, nach 6 746,05 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 744,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 835,61 Einheiten.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 6 858,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, stand der ATX bei 6 565,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 730,14 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 26,92 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell CA Immobilien (+ 2,10 Prozent auf 21,90 EUR), Andritz (+ 2,05 Prozent auf 84,50 EUR), Palfinger (+ 2,03 Prozent auf 27,60 EUR), voestalpine (+ 1,55 Prozent auf 44,60 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,22 Prozent auf 116,30 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Lenzing (-5,15 Prozent auf 12,90 EUR), Wienerberger (-3,77 Prozent auf 16,06 EUR), PORR (-1,29 Prozent auf 30,65 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,03 Prozent auf 67,20 EUR) und Verbund (-0,63 Prozent auf 63,45 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 091 947 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44,633 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at