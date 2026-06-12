Gute Stimmung in Wien: ATX legt zum Handelsende Turbo ein

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 3,06 Prozent stärker bei 6 258,71 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 167,646 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,001 Prozent stärker bei 6 072,74 Punkten, nach 6 072,67 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 066,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 276,17 Punkten lag.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 2,87 Prozent. Vor einem Monat, am 12.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 848,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, wies der ATX 5 348,99 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wurde der ATX mit 4 388,88 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 16,95 Prozent zu Buche. Bei 6 276,17 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 7,83 Prozent auf 154,20 EUR), Wienerberger (+ 5,59 Prozent auf 23,44 EUR), DO (+ 5,44) Prozent auf 203,50 EUR), CA Immobilien (+ 5,01 Prozent auf 23,05 EUR) und PORR (+ 4,82 Prozent auf 41,35 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Verbund (-0,52 Prozent auf 57,65 EUR), OMV (-0,09 Prozent auf 58,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,87 Prozent auf 34,85 EUR), Andritz (+ 1,83 Prozent auf 77,90 EUR) und Palfinger (+ 2,14 Prozent auf 33,35 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 474 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 39,384 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 7,83 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at