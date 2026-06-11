Gute Stimmung in Wien: ATX letztendlich in Grün

Am Donnerstag tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 1,74 Prozent höher bei 6 072,67 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 168,925 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 5 968,81 Punkte an der Kurstafel, nach 5 968,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 5 968,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 082,03 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,186 Prozent nach unten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.05.2026, bei 5 936,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 434,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 391,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,47 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 167,48 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit DO (+ 7,82 Prozent auf 193,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,53 Prozent auf 143,00 EUR), Erste Group Bank (+ 2,56 Prozent auf 104,00 EUR), Lenzing (+ 2,46 Prozent auf 22,95 EUR) und voestalpine (+ 1,98 Prozent auf 45,36 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Österreichische Post (-0,94 Prozent auf 31,45 EUR), Verbund (-0,86 Prozent auf 57,95 EUR), CA Immobilien (-0,68 Prozent auf 21,95 EUR), Wienerberger (-0,27 Prozent auf 22,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,14 Prozent auf 34,55 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 511 799 Aktien gehandelt. Mit 39,967 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 7,83 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at