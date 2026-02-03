OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|ATX-Kursentwicklung
|
03.02.2026 17:59:22
Gute Stimmung in Wien: ATX letztendlich mit grünem Vorzeichen
Am Dienstag notierte der ATX via Wiener Börse letztendlich 1,32 Prozent stärker bei 5 732,93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 163,769 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 5 658,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 658,25 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 735,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 658,25 Einheiten.
ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bewegte sich der ATX bei 5 351,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, stand der ATX bei 4 841,05 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 03.02.2025, einen Wert von 3 791,26 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,12 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5 735,12 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 12,02 Prozent auf 46,60 EUR), Wienerberger (+ 2,80 Prozent auf 29,34 EUR), EVN (+ 2,48 Prozent auf 28,90 EUR), voestalpine (+ 2,27 Prozent auf 41,52 EUR) und Andritz (+ 1,97 Prozent auf 74,95 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil DO (-1,32 Prozent auf 194,40 EUR), CPI Europe (-0,51 Prozent auf 15,70 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 25,02 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 31,65 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,44 Prozent auf 68,10 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 448 522 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,525 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick
Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
