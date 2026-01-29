Gute Stimmung in Wien: ATX mittags mit Zuschlägen

Der ATX springt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,20 Prozent auf 5 631,79 Punkte an. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 164,156 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 5 620,75 Punkte an der Kurstafel, nach 5 620,66 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 645,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 618,52 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2,06 Prozent nach oben. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 29.12.2025, den Wert von 5 247,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4 674,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, lag der ATX noch bei 3 819,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,23 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 645,31 Punkte. Bei 5 314,88 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 2,68 Prozent auf 42,86 EUR), OMV (+ 1,53 Prozent auf 50,50 EUR), CA Immobilien (+ 1,03 Prozent auf 25,44 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,96 Prozent auf 31,70 EUR) und STRABAG SE (+ 0,91 Prozent auf 88,50 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Wienerberger (-2,08 Prozent auf 28,20 EUR), Lenzing (-2,05 Prozent auf 26,30 EUR), DO (-1,81 Prozent auf 195,20 EUR), PORR (-1,69 Prozent auf 34,85 EUR) und EVN (-1,23 Prozent auf 28,20 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 123 162 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,680 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

