BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Marktbericht
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29.07.2026 09:28:54
Gute Stimmung in Wien: ATX notiert zum Handelsstart im Plus
Am Mittwoch springt der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,09 Prozent auf 6 339,51 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 178,426 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 334,06 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 334,06 Punkte).
Der ATX verzeichnete bei 6 346,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6 317,98 Einheiten.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,82 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 29.06.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 351,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, lag der ATX noch bei 5 833,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, betrug der ATX-Kurs 4 572,70 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 18,46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 4,76 Prozent auf 22,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,19 Prozent auf 29,80 EUR), OMV (+ 0,90 Prozent auf 62,00 EUR), Verbund (+ 0,78 Prozent auf 57,95 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,53 Prozent auf 114,50 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-3,15 Prozent auf 123,00 EUR), Palfinger (-2,18 Prozent auf 29,20 EUR), STRABAG SE (-0,49 Prozent auf 82,00 EUR), BAWAG (-0,41 Prozent auf 171,00 EUR) und Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,10 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 705 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 44,511 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,40 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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