Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime-Marktbericht
|
21.07.2026 12:26:35
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag auf grünem Terrain
Um 12:08 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 3 158,28 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,034 Prozent stärker bei 3 152,63 Punkten, nach 3 151,55 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 141,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 163,07 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Stand von 3 212,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wies der ATX Prime 2 894,88 Punkte auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 2 265,34 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 18,81 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 243,92 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.
Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 7,98 Prozent auf 173,20 EUR), Marinomed Biotech (+ 5,69 Prozent auf 5,20 EUR), FACC (+ 3,39 Prozent auf 16,48 EUR), Warimpex (+ 2,70 Prozent auf 0,50 EUR) und Rosenbauer (+ 2,05 Prozent auf 59,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wienerberger (-6,10 Prozent auf 20,94 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,65 Prozent auf 5,14 EUR), Telekom Austria (-1,92 Prozent auf 9,73 EUR), Verbund (-1,25 Prozent auf 59,05 EUR) und BAWAG (-1,15 Prozent auf 172,50 EUR).
Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 718 555 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 43,385 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Mit 7,21 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rosenbauer
|
15:58
|Börse Wien: ATX Prime nachmittags fester (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.07.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.07.26
|Börse Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
20.07.26
|Handel in Wien: ATX Prime beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.07.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.07.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime verliert zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
10.07.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)