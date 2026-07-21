Gute Stimmung in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Um 12:08 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 3 158,28 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,034 Prozent stärker bei 3 152,63 Punkten, nach 3 151,55 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 141,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 163,07 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Stand von 3 212,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wies der ATX Prime 2 894,88 Punkte auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 2 265,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 18,81 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 243,92 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 7,98 Prozent auf 173,20 EUR), Marinomed Biotech (+ 5,69 Prozent auf 5,20 EUR), FACC (+ 3,39 Prozent auf 16,48 EUR), Warimpex (+ 2,70 Prozent auf 0,50 EUR) und Rosenbauer (+ 2,05 Prozent auf 59,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wienerberger (-6,10 Prozent auf 20,94 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,65 Prozent auf 5,14 EUR), Telekom Austria (-1,92 Prozent auf 9,73 EUR), Verbund (-1,25 Prozent auf 59,05 EUR) und BAWAG (-1,15 Prozent auf 172,50 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 718 555 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 43,385 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Mit 7,21 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at