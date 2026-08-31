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Marktbericht 31.08.2026 15:58:30

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime am Montagnachmittag im Plus

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime am Montagnachmittag im Plus

Der ATX Prime zeigt am Montagnachmittag eine positive Tendenz.

Am Montag verbucht der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,60 Prozent auf 3 355,72 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent schwächer bei 3 335,66 Punkten in den Handel, nach 3 335,76 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tagestief bei 3 331,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 363,45 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 181,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 039,39 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, mit 2 304,45 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 26,24 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 363,45 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 3,26 Prozent auf 31,65 EUR), Wolford (+ 2,56 Prozent auf 2,40 EUR), OMV (+ 2,54 Prozent auf 68,60 EUR), Vienna Insurance (+ 2,12 Prozent auf 72,20 EUR) und Raiffeisen (+ 1,99 Prozent auf 63,95 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen AMAG (-3,93 Prozent auf 26,90 EUR), STRABAG SE (-3,43 Prozent auf 95,80 EUR), PORR (-2,60 Prozent auf 37,50 EUR), Rosenbauer (-1,85 Prozent auf 63,80 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,74 Prozent auf 4,51 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 98 465 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48,013 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 7,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Kapsch TrafficCom AG 4,51 -1,74% Kapsch TrafficCom AG
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