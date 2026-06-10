Gute Stimmung in Wien: ATX Prime am Nachmittag im Plus

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 2 971,69 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,009 Prozent auf 2 966,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 966,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2 972,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 928,56 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 910,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 710,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, lag der ATX Prime bei 2 207,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,80 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 047,50 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell PORR (+ 2,22 Prozent auf 39,10 EUR), Lenzing (+ 1,82 Prozent auf 22,35 EUR), CA Immobilien (+ 1,61 Prozent auf 22,05 EUR), DO (+ 1,59 Prozent auf 179,40 EUR) und STRABAG SE (+ 1,58 Prozent auf 89,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-7,19 Prozent auf 2,58 EUR), Warimpex (-3,15 Prozent auf 0,49 EUR), FACC (-1,77 Prozent auf 15,50 EUR), voestalpine (-1,62 Prozent auf 44,82 EUR) und Addiko Bank (-1,52 Prozent auf 26,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 316 342 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 39,190 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at