Gute Stimmung in Wien: ATX Prime beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Mittwoch tendierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,97 Prozent höher bei 2 865,95 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,103 Prozent auf 2 841,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2 838,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 840,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 868,36 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,680 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 740,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 459,32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 057,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,82 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 907,38 Punkte. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 7,49 Prozent auf 14,06 EUR), Wolford (+ 6,08 Prozent auf 3,14 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 5,81 Prozent auf 37,35 EUR), Raiffeisen (+ 2,85 Prozent auf 42,56 EUR) und BAWAG (+ 1,91 Prozent auf 133,40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-5,07 Prozent auf 52,40 EUR), Rosenbauer (-1,82 Prozent auf 48,60 EUR), Flughafen Wien (-1,81 Prozent auf 54,40 EUR), Addiko Bank (-1,46 Prozent auf 27,00 EUR) und Polytec (-1,03 Prozent auf 3,84 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 394 912 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,632 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

