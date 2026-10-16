Gute Stimmung in Wien: ATX Prime bewegt schlussendlich im Plus

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Letztendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,74 Prozent fester bei 3 219,68 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 3 195,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 195,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3 226,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 195,97 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,190 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 3 340,88 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 3 180,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 333,23 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,12 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 4,62 Prozent auf 63,40 EUR), AMAG (+ 3,46 Prozent auf 29,90 EUR), Palfinger (+ 3,22 Prozent auf 27,25 EUR), Verbund (+ 3,17 Prozent auf 66,70 EUR) und CA Immobilien (+ 2,85 Prozent auf 21,65 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Vienna Insurance (-2,17 Prozent auf 67,70 EUR), Frequentis (-2,14 Prozent auf 63,90 EUR), CPI Europe (-1,81 Prozent auf 15,22 EUR), Lenzing (-1,65 Prozent auf 10,76 EUR) und AT S (AT&S) (-1,58 Prozent auf 174,20 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 504 042 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,235 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at