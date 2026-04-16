Gute Stimmung in Wien: ATX Prime bewegt sich am Mittag im Plus

Um 12:10 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,28 Prozent auf 2 918,63 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 2 910,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2 910,44 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 2 910,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 925,04 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 1,72 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 16.03.2026, einen Stand von 2 634,46 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 16.01.2026, den Wert von 2 716,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 1 977,92 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,80 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 929,43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 6,65 Prozent auf 75,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,33 Prozent auf 26,70 EUR), Wienerberger (+ 1,29 Prozent auf 25,10 EUR), STRABAG SE (+ 0,79 Prozent auf 88,80 EUR) und Österreichische Post (+ 0,72 Prozent auf 34,80 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-6,67 Prozent auf 2,80 EUR), Marinomed Biotech (-3,62 Prozent auf 13,30 EUR), FACC (-2,26 Prozent auf 13,84 EUR), Polytec (-2,08 Prozent auf 3,76 EUR) und Palfinger (-1,09 Prozent auf 36,25 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 145 740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 41,249 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Warimpex-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at