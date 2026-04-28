Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Wiener Börse-Handel im Fokus 28.04.2026 12:26:53

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen zu

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen zu

Der ATX Prime performt aktuell positiv.

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,76 Prozent höher bei 2 874,51 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,037 Prozent auf 2 853,87 Punkte an der Kurstafel, nach 2 852,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 852,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 878,09 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, notierte der ATX Prime bei 2 618,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 788,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 045,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,14 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 953,91 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell OMV (+ 2,22 Prozent auf 59,80 EUR), BAWAG (+ 1,92 Prozent auf 148,30 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,62 Prozent auf 16,28 EUR), Vienna Insurance (+ 1,56 Prozent auf 65,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,20 Prozent auf 101,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-4,93 Prozent auf 2,70 EUR), Palfinger (-4,07 Prozent auf 35,40 EUR), Marinomed Biotech (-3,76 Prozent auf 12,80 EUR), Verbund (-3,22 Prozent auf 63,05 EUR) und AT S (AT&S) (-1,85 Prozent auf 90,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 74 980 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,743 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,94 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,69 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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