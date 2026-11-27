ATX Prime
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3 068,87
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67,20
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2,24 %
|Index im Blick
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27.11.2026 12:26:37
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime fester
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 2,18 Prozent fester bei 3 066,96 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,003 Prozent höher bei 3 001,75 Punkten, nach 3 001,67 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 080,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 001,69 Punkten.
ATX Prime seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 0,701 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 157,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 284,56 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 479,43 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 15,38 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 448,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 6,68 Prozent auf 103,80 EUR), FACC (+ 4,45 Prozent auf 15,48 EUR), BAWAG (+ 4,23 Prozent auf 152,60 EUR), PORR (+ 3,67 Prozent auf 35,30 EUR) und Raiffeisen (+ 3,65 Prozent auf 58,20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-3,67 Prozent auf 2,10 EUR), ZUMTOBEL (-2,05 Prozent auf 3,83 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,57 Prozent auf 3,14 EUR), Wienerberger (-1,33 Prozent auf 15,54 EUR) und Rosenbauer (-0,74 Prozent auf 53,60 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 150 020 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 40,554 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|103,80
|6,68%
|BAWAG
|152,90
|4,44%
|Erste Group Bank AG
|109,30
|1,67%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,60
|0,99%
|FACC AG
|15,60
|5,26%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,14
|-1,57%
|OMV AG
|68,45
|0,66%
|PORR AG
|35,30
|3,67%
|Raiffeisen
|58,20
|3,65%
|Rosenbauer
|53,60
|-0,74%
|Wienerberger AG
|15,52
|-1,46%
|Wolford AG
|2,10
|-3,67%
|ZUMTOBEL AG
|3,83
|-2,05%
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|ATX Prime
|3 068,38
|2,22%