Der ATX Prime entwickelt sich am fünften Tag der Woche positiv.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 2,18 Prozent fester bei 3 066,96 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,003 Prozent höher bei 3 001,75 Punkten, nach 3 001,67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 080,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 001,69 Punkten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 0,701 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 157,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 284,56 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 479,43 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 15,38 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 448,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 6,68 Prozent auf 103,80 EUR), FACC (+ 4,45 Prozent auf 15,48 EUR), BAWAG (+ 4,23 Prozent auf 152,60 EUR), PORR (+ 3,67 Prozent auf 35,30 EUR) und Raiffeisen (+ 3,65 Prozent auf 58,20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-3,67 Prozent auf 2,10 EUR), ZUMTOBEL (-2,05 Prozent auf 3,83 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,57 Prozent auf 3,14 EUR), Wienerberger (-1,33 Prozent auf 15,54 EUR) und Rosenbauer (-0,74 Prozent auf 53,60 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 150 020 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 40,554 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at