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Wiener Börse-Handel im Fokus 25.09.2026 15:58:49

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime im Plus

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime im Plus

Der ATX Prime notiert am Freitagnachmittag im Plus.

Der ATX Prime klettert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,18 Prozent auf 3 412,51 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent höher bei 3 372,71 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 372,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 372,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 424,69 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 2,51 Prozent zu. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3 282,20 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 3 193,12 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 2 310,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 28,38 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 434,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit ZUMTOBEL (+ 4,15 Prozent auf 4,27 EUR), Polytec (+ 3,79 Prozent auf 5,48 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,08 Prozent auf 201,00 EUR), BAWAG (+ 2,85 Prozent auf 184,10 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,57 Prozent auf 123,50 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen OMV (-2,25 Prozent auf 71,65 EUR), Addiko Bank (-1,96 Prozent auf 25,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,47 Prozent auf 4,02 EUR), UBM Development (-1,16 Prozent auf 17,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,67 Prozent auf 29,80 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 104 212 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47,313 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 203,50 4,36% AT & S (AT&S)
BAWAG 180,80 1,01% BAWAG
Erste Group Bank AG 123,10 2,24% Erste Group Bank AG
Kapsch TrafficCom AG 4,06 -0,49% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 4,00 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 71,60 -2,32% OMV AG
Polytec 5,44 3,03% Polytec
Schoeller-Bleckmann 29,70 -1,00% Schoeller-Bleckmann
UBM Development AG 17,20 0,00% UBM Development AG
Wienerberger AG 17,30 1,53% Wienerberger AG
ZUMTOBEL AG 4,20 2,44% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 401,04 0,84%

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