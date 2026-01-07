Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|Index-Performance im Blick
|
07.01.2026 17:59:06
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime letztendlich mit grünem Vorzeichen
Letztendlich ging der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 2 689,01 Punkten aus dem Handel. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,016 Prozent stärker bei 2 689,01 Punkten, nach 2 688,59 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 669,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2 689,96 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,16 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 2 525,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, stand der ATX Prime bei 2 350,94 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 07.01.2025, bei 1 821,53 Punkten.
Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Semperit (+ 6,08 Prozent auf 13,60 EUR), CA Immobilien (+ 4,93 Prozent auf 23,40 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,76 Prozent auf 19,30 EUR), Frequentis (+ 3,73 Prozent auf 77,80 EUR) und Palfinger (+ 3,13 Prozent auf 36,25 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-4,22 Prozent auf 3,18 EUR), FACC (-2,39 Prozent auf 11,46 EUR), Raiffeisen (-2,35 Prozent auf 37,40 EUR), OMV (-2,15 Prozent auf 47,40 EUR) und Vienna Insurance (-1,61 Prozent auf 67,40 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 521 622 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 40,777 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien
Die Polytec-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,04 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Wolford AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|CA Immobilien
|23,70
|1,28%
|Erste Group Bank AG
|104,70
|0,77%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,35
|-1,22%
|FACC AG
|11,10
|-3,14%
|Frequentis
|81,00
|4,11%
|Marinomed Biotech AG
|18,95
|-1,81%
|OMV AG
|47,16
|-0,51%
|Palfinger AG
|36,15
|-0,28%
|Polytec
|3,33
|-0,60%
|Raiffeisen
|37,68
|0,75%
|Semperit AG Holding
|13,12
|-3,53%
|Vienna Insurance
|68,40
|1,48%
|Wolford AG
|3,32
|4,40%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 689,00
|0,00%