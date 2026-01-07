Wolford Aktie

Wolford für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 07.01.2026 17:59:06

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime letztendlich mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime letztendlich mit grünem Vorzeichen

Das machte das Börsenbarometer in Wien zum Handelsende.

Letztendlich ging der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 2 689,01 Punkten aus dem Handel. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,016 Prozent stärker bei 2 689,01 Punkten, nach 2 688,59 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 669,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2 689,96 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,16 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 2 525,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, stand der ATX Prime bei 2 350,94 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 07.01.2025, bei 1 821,53 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Semperit (+ 6,08 Prozent auf 13,60 EUR), CA Immobilien (+ 4,93 Prozent auf 23,40 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,76 Prozent auf 19,30 EUR), Frequentis (+ 3,73 Prozent auf 77,80 EUR) und Palfinger (+ 3,13 Prozent auf 36,25 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-4,22 Prozent auf 3,18 EUR), FACC (-2,39 Prozent auf 11,46 EUR), Raiffeisen (-2,35 Prozent auf 37,40 EUR), OMV (-2,15 Prozent auf 47,40 EUR) und Vienna Insurance (-1,61 Prozent auf 67,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 521 622 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 40,777 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Die Polytec-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,04 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle Marktberichte im Überblick
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wolford AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Wolford AG

mehr Analysen
05.10.20 Wolford buy Raiffeisen Centrobank AG
19.03.19 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
21.12.18 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
11.12.17 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
21.08.17 Wolford verkaufen Raiffeisen Centrobank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CA Immobilien 23,70 1,28% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 104,70 0,77% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,35 -1,22% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 11,10 -3,14% FACC AG
Frequentis 81,00 4,11% Frequentis
Marinomed Biotech AG 18,95 -1,81% Marinomed Biotech AG
OMV AG 47,16 -0,51% OMV AG
Palfinger AG 36,15 -0,28% Palfinger AG
Polytec 3,33 -0,60% Polytec
Raiffeisen 37,68 0,75% Raiffeisen
Semperit AG Holding 13,12 -3,53% Semperit AG Holding
Vienna Insurance 68,40 1,48% Vienna Insurance
Wolford AG 3,32 4,40% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 689,00 0,00%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schlussendlich fester -- ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legte am Donnerstag zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen