Gute Stimmung in Wien: ATX Prime letztendlich mit Kursplus

Letztendlich wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Am Dienstag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,47 Prozent stärker bei 2 836,77 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent tiefer bei 2 823,30 Punkten, nach 2 823,40 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 810,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 837,45 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Stand von 2 716,26 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 2 396,57 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 17.02.2025, bei 2 052,88 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,72 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 896,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell BAWAG (+ 2,13 Prozent auf 134,50 EUR), CPI Europe (+ 2,00 Prozent auf 16,34 EUR), Telekom Austria (+ 1,94 Prozent auf 9,99 EUR), Verbund (+ 1,74 Prozent auf 58,60 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,45 Prozent auf 104,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Lenzing (-9,04 Prozent auf 25,65 EUR), PORR (-4,48 Prozent auf 38,40 EUR), ZUMTOBEL (-3,53 Prozent auf 4,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,46 Prozent auf 5,58 EUR) und Wienerberger (-2,56 Prozent auf 29,70 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 434 434 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 40,117 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Kapsch TrafficCom-Aktie verzeichnet mit 4,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at