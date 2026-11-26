ATX Prime
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26.11.2026 12:26:47
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime liegt am Donnerstagmittag im Plus
Der ATX Prime klettert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 2,19 Prozent auf 3 026,13 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,013 Prozent auf 2 960,83 Punkte an der Kurstafel, nach 2 961,22 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 040,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 960,83 Punkten lag.
ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,640 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der ATX Prime mit 3 081,43 Punkten berechnet. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2026, einen Stand von 3 323,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, stand der ATX Prime bei 2 484,71 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 11,20 Prozent auf 29,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 7,74 Prozent auf 96,10 EUR), FACC (+ 7,25 Prozent auf 14,50 EUR), Semperit (+ 5,51 Prozent auf 14,35 EUR) und voestalpine (+ 4,51 Prozent auf 32,92 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), AMAG (-1,51 Prozent auf 32,70 EUR), Vienna Insurance (-0,96 Prozent auf 72,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,94 Prozent auf 3,16 EUR) und Verbund (-0,79 Prozent auf 69,30 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 122 811 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|33,00
|-0,60%
|AT & S (AT&S)
|97,30
|9,08%
|Erste Group Bank AG
|107,50
|2,97%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,30
|0,17%
|FACC AG
|14,82
|9,62%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,19
|0,00%
|OMV AG
|68,00
|2,03%
|Schoeller-Bleckmann
|29,00
|10,06%
|Semperit AG Holding
|14,95
|9,93%
|Verbund AG
|70,00
|0,21%
|Vienna Insurance
|72,30
|-0,55%
|voestalpine AG
|33,20
|5,40%
|Wolford AG
|2,18
|0,00%
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