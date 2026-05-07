Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|Kursverlauf
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07.05.2026 09:29:01
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime liegt zum Start im Plus
Am Donnerstag geht es im ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,76 Prozent auf 2 971,91 Punkte nach oben. Zuvor ging der ATX Prime 0,015 Prozent höher bei 2 950,06 Punkten in den Handel, nach 2 949,61 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 949,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 973,28 Einheiten.
ATX Prime seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 3,70 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 698,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Stand von 2 813,77 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, bei 2 138,36 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,80 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 12,00 Prozent auf 2,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,92 Prozent auf 106,60 EUR), Lenzing (+ 3,33 Prozent auf 24,85 EUR), Raiffeisen (+ 2,48 Prozent auf 46,32 EUR) und FACC (+ 2,39 Prozent auf 14,54 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Kapsch TrafficCom (-2,18 Prozent auf 5,38 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,87 Prozent auf 34,15 EUR), OMV (-1,48 Prozent auf 59,95 EUR), Verbund (-1,07 Prozent auf 60,35 EUR) und Rosenbauer (-1,02 Prozent auf 58,00 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 34 760 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,685 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Warimpex-Aktie verzeichnet mit 6,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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